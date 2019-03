Fiammata nella cucina, incendio nel ristorante in pieno centro: vigili del fuoco spengono il rogo

Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio nella cucina di un ristorante del centro di Vasto.



L'allarme è scattato attorno alle 15.45, lanciato da una dipendente de La Pergola, noto ristorante-pizzeria che si trova in via Giulia, una traversa della centralissima piazza Rossetti.



Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo che, dopo aver indossato i respiratori, sono entrati nel locale per domare il rogo, innescato da una fiammata partita dalla cucina e propagatasi alla cappa, poi al resto della stanza. All'interno c'era una dipendente, che non è riuscita a spegnere le fiamme sul nascere e si è dovuta allontanare per evitare di ustionarsi. Sul posto anche il figlio del titolare.

Attorno alle 16.20, il rogo è stato totalmente spento dai vigili del fuoco di Vasto. I danni sarebbero ingenti.