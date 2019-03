Domenica la Bacigalupo Vasto Marina celebra la Giornata biancazzurra

Domenica 24 marzo, in occasione della gara interna con il Villa 2015, la Bacigalupo Vasto Marina celebrerà la Giornata biancazzurra.

"Tutti i ragazzi del settore giovanile e della scuola calcio della Bacigalupo Vasto Marina, che dovranno indossare l'abbigliamento della società, sono invitati alle ore 14.45 al campo di Vasto Marina per fare l'ingresso sul terreno di gioco insieme ai calciatori e per incitare la nostra squadra che sta disputando un campionato strepitoso ed è in lotta per la promozione in Eccellenza. L'ingresso è gratuito per tutti i tesserati della Bacigalupo Vasto Marina e per un genitore".

La squadra di mister Cesario sta disputando una stagione davvero entusiasmante, con un secondo posto consolidato alle spalle della corazzata Lanciano e con una crescente fiducia in vista del finale di stagione in cui la società nata in estate dalla fusione di Bacigalupo e Vasto Marina punterà alla promozione nella massima categoria regionale.