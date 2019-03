Civeta chiuso: a Vasto non saranno raccolti organico, indifferenziato ed elettrodomestici

"In considerazione della chiusura dell’impianto Civeta, destinatario dei rifiuti del Comune di Vasto, si invita la cittadinanza a non esporre, fino a domani sera, in strada rifiuti indifferenziati, organico ed elettrodomestici, poiché non saranno raccolti". A darne notizia è il sindaco di Vasto Francesco Menna.



La raccolta è garantita solo per carta e cartone, plastica, vetro. "Si ribadisce, quindi, l’importanza di non esporre rifiuti indifferenziati e organico, al fine da non creare problematiche di carattere igienico-sanitario alla città. Il Comune sta chiedendo ai vertici regionali le opportune soluzioni, in attesa di ricevere disponibilità da altri impianti della zona.



Chiedo scusa alla cittadinanza - dichiara il sindaco di Vasto, Francesco Menna - per i disagi causati dalla situazione di contingenza. Chiedo pazienza, entro sabato la situazione tornerà alla normalità".