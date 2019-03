"Semaforo rotto in corso Mazzini: traffico in tilt, pericoli e litigi"

Arriva da un commerciante della zona la segnalazione riguardante "l'ennesimo malfunzionamento del semaforo posto all'incrocio di corso Mazzini con corso Europa".

Il guasto è stato"segnalato ormai da tempo al Comune, che mesi fa è intervenuto con una squadra di manutentori, che sono intervenuti "ovviando al difetto che, però, si è ripresentato ugualmente. Tale situazione è molto grave ai fini del normale scorrimento del traffico, in quanto gli automobilisti, ignari del difetto, sostano in attesa del verde che non arriva mai, creando lunche file in corso Mazzini. In alcuni casi, scoppiano litigi che, a volte, sfociano in risse. Senza contare, poi, il disturbo alla quiete pubblica derivante dagli strombazzamenti selvaggi".