"Incrocio via del Giglio-via Madonna dell’Asilo, i pedoni dove attraversano?"

Un incrocio off-limits per i pedoni in una zona molto trafficata di Vasto. Lo segnala C.G., un lettore di Zonalocale.

"Vorrei segnalare un incrocio senza attraversamenti pedonali molto pericoloso per i pedoni. La situazione persiste da anni e nessuno si preoccupa. Abito nei pressi di questo incrocio e tutte le volte che passo da lì mi capita di osservare i pedoni, me compreso, che non sanno da dove attraversare da una parte o dall’altra delle vie che si incrociano: via del Giglio, via Madonna dell'Asilo, via Genova Rulli e via delle Croci.

Forse sarebbe il caso che qualcuno se ne preoccupi prima che avvenga qualche brutto incidente ai pedoni, e di incidenti tra auto ne sono già avvenuti diversi".