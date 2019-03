Settimana della cittadinanza, Menna e Bosco: "Esponete ai balconi le bandiere d’Italia e d’Europa"

"L’amministrazione comunale aderisce alle iniziative 100 Piazze per l’Europa e alla Settimana della Cittadinanza. giovedì 21 marzo cento piazze italiane saranno mobilitate per rilanciare gli ideali di pace e cooperazione sui quali si fonda l’Unione Europea. Il centro storico verrà infatti colorato con le bandiere dell’Europa".

"Legautonomie ha raccolto l’invito di Romano Prodi di rendere il 21 marzo, primo giorno di Primavera e festa di San Benedetto da Norcia, patrono d’Europa, il giorno del rilancio degli ideali di pace e cooperazione sui quali si fonda l’Unione europea. Per questo ha dato vita ad una rete di Comuni per l’Europa con l’obiettivo di mettere in campo una serie di iniziative per incentivare lo spirito europeista nei territori. Da questo impegno è nata la mobilitazione “100 piazze per l’Europa”, una grande mobilizzazione nazionale che vedrà scendere in piazza sindaci e amministratori locali in almeno cento Comuni per lanciare il messaggio che l’Italia ha bisogno dell’Europa, così come l’Europa ha bisogno dell’Italia. Perché senza Europa il nostro Paese non ha futuro. Anche Vasto scenderà in prima linea: il sindaco Francesco Menna, l’assessore Anna Bosco e l’amministrazione comunale invitano tutti i cittadini a esporre la bandiera europea insieme a quella italiana dai loro balconi e dalle loro finestre, per colorare così la nostra città con i colori dell’Europa e dell’Italia. Inoltre nell’ambito della Settimana della Cittadinanza, l’amministrazione Comunale di Vasto apre le porte del Palazzo di Città alle scuole, in particolare nelle giornate di mercoledì 20 marzo e venerdì 22 marzo verranno ricevuti circa 150 bambini dalle Scuole della Nuova Direzione Didattica di Vasto e della Scuola dell’infanzia paritaria Il mondo del bambino.

Gli studenti delle Scuole Superiori di Vasto saranno invece impegnati venerdì 29 Marzo 2019 in una iniziativa a Palazzo d’Avalos dal titolo Unione Europea. Dall’allargamento al restringimento. I traguardi raggiunti e quelli che sono ancora necessari da realizzare. L’evento è organizzato in collaborazione con lo sportello Europe Direct Chieti, gestito dall’Università D’Annunzio di Chieti Pescara, in adesione all’iniziativa Primavera dell’Europa della Rappresentanza Italiana della Commissione europea.

“In diversi modi - ha dichiarato Menna - cerchiamo di affrontare alcune delle tematiche che oggi ci devono vedere impegnati nei vari livelli come cittadini e come membri di una comunità: dall’approfondimento sulle istituzioni alla promozione dell’educazione civica, nella prospettiva anche di accrescere le competenze di cittadinanza dei nostri studenti “.

“Le diverse iniziative proposte, soprattutto con le scuole e per le scuole - ha concluso l’assessore alle Politiche Scolastiche e Europee Anna Bosco - rappresentano l’occasione per riflettere sul significato del nostro essere cittadini italiani ed europei titolari di diritti e dei corrispondenti doveri consapevoli ciascuno del proprio ruolo nel contesto sociale”.