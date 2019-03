Alla Nuova Direzione Didattica è in corso la "Settimana della cittadinanza"

E' in corso di svolgimento alla Nuova Direzione Didattica la Settimana della Cittadinanza. Sul tema "Tutti i colori della Cittadinanza", si stanno svolgendo una serie di iniziative, in tutti i plessi scolastici per proseguire "nell'impegno intrapreso per promuovere ed educare alla cultura della cittadinanza attiva".

Come già accaduto lo scorso anno, i bambini di tutte le età sono protagonisti di "una settimana ad attività, eventi, incontri che si caratterizzano per tematiche quali lo sviluppo sostenibile, la legalità, l'educazione ambientale, la solidarietà, la Costituzione, nella prospettiva di accrescere le competenze di cittadinanza degli alunni.

Crediamo fortemente che i bambini possano agire come leve di cambiamento all'interno della comunità e possano dialogare e collaborare attivamente con il territorio inteso come comunità educante".

Tanti gli incontri, con forze dell'ordine, associazioni e istituzioni del territorio, sia all'interno delle aule scolastiche che all'esterno, come le visite alla caserma dei vigili del fuoco o al Municipio.

