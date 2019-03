All’asilo San Paolo una festa del papà con bimbi e genitori insieme in campo

Bimbi e genitori insieme in campo per giocare e divertirsi insieme. Così l'asilo nido comunale San Paolo, gestito dalla cooperativa Pianeti, ha voluto celebrare la festa del papà.

Una mattinata trascorsa, tra emozioni, giochi e un pizzico di sana competizione presso il centro sportivo San Gabriele in cui i papà si sono cimentati in una simpatica gara a squadre per aggiudicarsi la medaglia di “super papà”.

“Nella triade familiare il papà è colui che generalmente vive meno spazi educativi e assistenziali, spesso delegati alla figura materna” - spiega Serena Cerullo, responsabile e coordinatrice del servizio -. Il nostro scopo è stato proprio quello di regalare ai nostri piccoli utenti attimi di vita ,di gioco e di amore con il proprio papà".