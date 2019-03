A Casalbordino un corso per imparare le preziose manovre salvavita per i bambini

Interessante e partecipato incontro ieri a Casalbordino, nella sede della Pro Loco, per sensibilizzare i cittadini, in particolar modo i giovani genitori e le figure professionali che operano con i bambini, sui temi della disostruzione pediatrica e il taglio degli alimenti in sicurezza. Il corso si è concentrato in particolare sui temi della disostruzione pediatrica e del taglio degli alimenti in sicurezza. Protagonista dell’iniziativa, organizzata dall’assessorato al Turismo, è stata l'associazione A 2° Life For All, associazione accreditata presso il Sistema Sanitario Regionale per le manovre di disostruzione pediatrica che ha partecipato con l'istruttrice Angelica Kloss. Il corso, del tutto gratuito, ha illustrato alle persone presenti tutte le mosse salvavita che genitori, nonni, insegnanti, babysitter, medici dovrebbero conoscere.

"Siamo consapevoli che prendersi cura dei più piccoli è una grande responsabilità per tutti noi e corsi come questo sono in grado di fornire alla cittadinanza tutti gli strumenti per affrontare situazioni critiche di soffocamento - ha dichiarato l'assessore Alessandra D'Aurizio -. Si deve lavorare molto anche sulla prevenzione, illustrando le modalità corrette di somministrazione degli alimenti ai bambini ed anche agli adulti con disabilità oppure agli anziani.

Proprio in questo senso va l’iniziativa che abbiamo organizzato: l’obiettivo che ci siamo preposti è, infatti, quello di fornire ai genitori le corrette informazioni su come muoversi quando si presentano loro alcune situazioni di pericolo e di emergenza che coinvolgono i bambini e allo stesso tempo spiegare quali sono gli strumenti più appropriati e le giuste pratiche per intervenire in maniera adeguata. Bisogna fare in modo - ha spiegato D'Aurizio - che coloro che vivono o lavorano accanto ai bambini sappiano che cosa fare e in primo luogo che cosa non fare in caso di soffocamento".

Al termine del corso tutti i partecipanti hanno sperimentato personalmente, in modo pratico, con l'aiuto di manichini le tecniche salvavita illustrate ed hanno ricevuto un attestato di frequenza. Soddisfatto dell'iniziativa anche il Sindaco Filippo Marinucci che ha portato i suoi saluti ed il plauso all'iniziativa, sottolineando e l'importanza di conoscere le tecniche basilari salvavita, anche alla luce anche della sua esperienza professionale di medico rianimatore.

Il prossimo appuntamento sarà sabato 13 aprile 2019 ore 16 con il corso BLSD (corso di rianimazione cardiopolmonare ed utilizzo defribrillatore). Per iscrizioni e maggiori informazioni contattare il Comune di Casalbordino oppure l'Associazione "A 2° Life For All" al numero 3332753779.