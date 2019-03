Pioggia di gol in Terza categoria: Torrebruna e United ne fanno 7. Gli Aquilotti battono l’Atletico

Dopo la scorsa giornata-no, il Torrebruna è tornato a dettare legge schiantando il Carpineto-Guilmi per 7 a 1. I granata erano chiamati a una prova convincente dopo il pareggio e la sconfitta negli ultimi due turni e questa è arrivata nella partita interna di oggi. Dario Lella ne segna 3 (2 su rigore), Alessio Pelliccia 2 e Diego Marianacci e Donato Di Pardo uno a testa.

Dietro il Gissi torna a perdere terreno dopo averne riconquistato un po'. Il difficile match con la New Robur finice 1 a 1. Al 20'pt è Seykou Sakho a portare in vantaggio i giallorossi, ma gli ospiti pareggiano al 75'st con Davide Magnacca di testa.

Tengono botta gli Aquilotti San Salvo che si impongono per 2 a 1 contro l'Atletico Vasto. Davide Bozza e Danny Menna regalano tre punti importantissimi ai ragazzi di mister Bolognese; per gli ospiti è andato in gol Bamba Kane.

Finisce in parità il derby di Cupello tra Montalfano e Real. Silla segna per i gialloverdi, Marzocchetti per la formazione di mister Marra (un ex).

Una doppietta del solito Andrea Novello regala la vittoria al Montazzoli in trasferta contro i Lupi Marini. A quota 37 c'è anche il Vasto United che oggi ha passeggiato a Scerni contro il Real San Giacomo: 7 a 0 a il finale con le reti di Severino Canci (2), Ernesto Di Martino (2), Doan Abdul, Giuseppe Frasca e un'autorete.

Il Furci, infine, espugna il difficile campo di Palmoli. Contro l'Audax termina 2 a 0 per i ragazzi di mister Pardi. A segnare sono stati Domenico Lapenna e Nicola Argentieri.

LA 7ª GIORNATA DI RITORNO

Aquilotti San Salvo - Atletico Vasto 2-1

Torrebruna - Carpineto Guilmi 7-1

Audax Palmoli - Furci 0-2

Real Cupello - Montalfano 1-1

Lupi Marini - Montazzoli 0-2

Gissi - New Robur 1-1

Vasto United - Real San Giacomo 7-0

Riposa Pro Vasto

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Torrebruna 50



Gissi 43

Aquilotti San Salvo 42

Pro Vasto 40

Real Cupello 40



Montazzoli 37

Vasto United 37*

Furci 34

New Robur 31

Montalfano 24

Atletico Vasto 21

Audax Palmoli 17*

Real San Giacomo 10

Carpineto Guilmi 5

Lupi Marini 3

* una partita in meno