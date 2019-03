Nel Vastese l’ennesimo incidente provocato da un cinghiale

Ancora un incidente provocato da un cinghiale nel Vastese. Ieri sera, lungo la provinciale 154, nel comune di Pollutri, un'autovettura è rimasta danneggiata a seguito dell'impatto con un ungulato di grosse dimensioni. Il cinghiale, sbucato improvvisamente dai campi in un tratto di strada senza illuminazione, è morto a seguito dello scontro con la vettura che ha ripostato diversi danni. Sul posto sono poi intervenute le autorità preposte.

È l'ennesimo episodio di una lunghissima serie di incidenti che si verificano nel territorio dove i cinghiali proliferano senza controllo. Tante le sollecitazioni alla Regione per affrontare in maniera risolutiva il problema ma, ad oggi, a registrarsi sono solo incidenti e le segnalazioni di animali che ormai scorazzano indisturbati anche nei centri abitati. Nei giorni scorsi il sindaco di Gissi, Agostino Chieffo, ha scritto una lettera al presidente della Regione Marsilio affinchè intervenga con urgenza per affrontare il problema [LEGGI].