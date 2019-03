La Vastese cade anche a Campobasso: biancorossi sconfitti 3-0

Ancora una sconfitta in campionato per la Vastese che, nella prima partita con il nuovo allenatore Papagni in panchina, perde 3-0 a Campobasso. Per i biancorossi è la 15ª sconfitta in 31 partite di campionato e c'è una zonaplayout che si avvicina inesorabilmente.

A Campobasso il match viene indirizzato già nel primo tempo quando al 25' Islamaj porta in vantaggio i suoi e al 34' Giacobbe raddoppia. Si va al riposo sul 2-0 e, nella ripresa, i molisani hanno subito l'occasione per triplicare. Al 7' viene concesso un calcio di rigore alla squadra di casa ma Patania è bravo a respingere tenendo a galla i suoi. La reazione biancorossa è sterile e così, alla mezzora, Marchetti firma il 3-0 con cui si conclude la partita.

La Vastese resta a quota 32 punti ed è pericolosamente vicina alla zona playout con cinque squadre racchiuse nello spazio di due punti. Ai biancorossi serve tornare a far punti per scongiurare il pericolo di conservare la permanenza in serie D evitando di passare per i playout.

Campobasso - Vastese 3-0

(25’ Islamaj; 34’ Giacobbe; 31’st Marchetti)

Campobasso: Sposito, Danucci (34’st Ranelli), Islamaj (2’st Antonelli), Alessandro (25’st Musetti), Calzola, Magri, Lo Bello, Marchetti, Di Lauri (40’st Tommasini), Cogliati, Giacobbe (36’st Leto). Panchina: Cutrupi, Martino, Antonelli, Di Pierri, La Barba. Allenatore: Bugatti

Vastese: Patania, De Meio, Russo G. (13’st Iarocci), Sbardella, Del Duca, Di Giacomo, Palumbo (13’st Cicerello), Capellupo, Shiba, Fiore (27’st Stivaletta), Palestini. Panchina: Selva, Kone, Conti, Cardinale, Giampaolo, Di Rienzo. Allenatore: Papagni

Arbitro: Graziella Pirriatore di Bologna (Pace di Ancona e Picillo di Cassino)

La 31ª giornata

Recanatese - Castelfidardo 3-0

Campobasso - Vastese 3-0

Forlì - Avezzano 3-2

Francavilla - Matelica 0-0

Isernia - Montegiorgio 1-0

Jesina - Giulianova 1-0

Pineto - SN Notaresco 0-0

Sangiustese - Sammaurese 1-2

Santarcangelo - Olympia 1-0

Savignanese - RC Cesena lunedì 20.30

La classifica: 72 RC Cesena*; 68 Matelica; 51 SN Notaresco, Recanatese; 49 Pineto; 48 Francavilla; 47 Sangiustese; 44 Montegiorgio; 42 Campobasso, 42 Sammaurese; 40 Savignanese*; 39 Jesina; 34 Giulianova; 32 Vastese; 31 Santarcangelo; 30 Forlì, Isernia, Avezzano; 27 O.Agnonese; 18 Castelfidardo *una partita in meno