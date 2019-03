Vasto Basket pronta per la sfida con Mosciano con l’obiettivo di tornare a vincere

È giornata di vigilia di campionato per la Ge.Vi. Vasto Basket che, domani - domenica 17 marzo - tornerà sul parquet del PalaBCC per la terza partita della fase a orologio. L'obiettivo, in casa biancorossa, è semplice e chiaro: tornare al successo per riprendere quella striscia vincente interrotta due settimane fa a Chieti. In terra teatina è arrivata la prima di due sconfitte dopo una incredibile serie di 18 vittorie consecutive.

Due stop, contro Chieti e contro Teramo a Spicchi, che non hanno intaccato il primo posto in classifica che però, in queste ultime sfide della fase a orologio, va consolidato se gli uomini di coach Gesmundo vorranno affrontare i playoff incrociati con il girone umbro-marchigiano, da primi della classe.

Serve una vittoria, con due partite a disposizione, per avere la certezza del primato e poi affrontare la fase che conta della stagione, quella che sancirà le due formazioni che saliranno in serie C silver. Per la Vasto Basket è stata una settimana di intensi allenamenti utili per ritrovare la miglior forma - sotto l'aspetto fisico e mentale - per tornare ad essere la dominatrice del campionato. Dopo quella con Mosciano, poi, ci sarà la sfida nelle Marche con il Porto San Giorgio che chiuderà la fase a orologio.

Domani, c'è da starne certi, i biancorossi torneranno a disputare una prestazione di livello potendo contare sul sostegno del pubblico di casa pronto ad infiammarsi nelle fasi calde della stagione. La palla a due al PalaBCC è alle 18.