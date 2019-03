Per il Futsal Vasto colpaccio in trasferta ad Avezzano che vale la permanenza in C1

È una vittoria doppiamente importante quella conquistata oggi dal Futsal Vasto in casa dell'Orione Avezzano. Con i tre punti di oggi, infatti, la squadra di mister Rossi raggiunge la quota necessaria per conquistare la permanenza in serie C1. I biancorossi venivano da quattro sconfitte di fila, anche a causa di un calendario che li aveva visti affrontare in serie le prime tre della classifica. Ma oggi, in casa dell'Orione Avezzano, i vastesi hanno disputato una prova di carattere riuscendo ad imporsi per 3-1.

Il Futsal Vasto ha aperto le marcature nel primo tempo con Colombaro al 15'. Il talentuoso giocatore biancorosso ha poi raddoppiato al 20' portando i suoi al riposo avanti 2-0. Nella ripresa i marsicani ci provano con il portiere di movimento ma, dopo una palla recuperata, è il portiere vastese Sputore a siglare la rete del 3-0. L'Avezzano accorcia le distanze sul 3-1 ma il forcing finale non produce effetti e, al triplice fischio dell'arbitro, esplode la gioia del Futsal Vasto per una vittoria che, con i risultati degli altri campi, permette di avere la certezza della salvezza.

La permanenza in C1 era un obiettivo prefissato ad inizio stagione ed è stato raggiunto, con due giornate d'anticipo, grazie all'impegno di mister Rossi e i suoi giocatori e di una società che, nel corso di questi anni, continua a crescere costantemente. Sabato prossimo impegno casalingo con il Magnificat per la penultima giornata di campionato con i ragazzi del presidente Giacomucci che faranno di tutto per chiudere l'annata togliendosi altre soddisfazioni.

La 24ª giornata

Antonio Padovani - Sport Center 2-6

Area Aq - Lisciani Teramo 5-0

Atl. Sambuceto - Montesilvano 10-1

Atl. Silvi - Es Chieti 5-2

Magnificat - Hatria 3-6

Orione Avezzano - Futsal Vasto 1-3

Riposa: Free Time Aq

La classifica: 58 Atl.Sambuceto; 55 Atl. Silvi; 49 Free Time Aq; 41 Sport Center; 36 Antonio Padovani; 29 Orione Avezzano; 27 Hatria; 26 Futsal Vasto; 23 Lisciani Teramo; 18 Magnificat, Area Aq; 15 Montesilvano, 13 Es Chieti.