Rubato nella notte a San Salvo uno dei defibrillatori donati dalle farmacie della città

Gesto deprecabile a San Salvo dove nella notte è stato portato via il defibrillatore installato alla pista di Atletica "Pietro Mennea" di via Ripalta.

Stamattina alcuni passanti si sono accorti del cassetto aperto e vuoto e hanno avvisato il presidente della Podistica San Salvo, Michele Colamarino che amaramente commenta: "Un brutto gesto".

Il defibrillatore era uno dei cinque donati dalle farmacie cittadine e installati nei punti strategici della città nel 2017 [LEGGI]. In attesa della denuncia da parte dell'amministrazione comunale, resta l'amarezza per il danno arrecato a un servizio importante per tutta la città.