Ritrovato dai carabinieri il defibrillatore trafugato dalla pista di atletica

"Con grande gioia comunico che è stato recuperato il defibrillatore rubato all’ingresso della pista di atletica Pietro Mennea". A darne notizia è il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca. Questa mattina era stato reso noto dalla società sportiva Podistica San Salvo che il defibrillatore, posto all'ingresso dell'impianto, era sparito [LEGGI]. Un gesto che aveva suscitato molta indignazione in città.

"Chi lo ha portato via dal suo contenitore aveva procurato un enorme danno sociale a tutta la città. L’iniziativa di far diventare San Salvo una città cardioprotetta oltre a essere un’operazione etica e sanitaria che può salvare una vita: evidentemente chi lo aveva rubato nel mostrare scarso senso civico aveva deciso di mettere in pericolo la vita degli altri", commenta il sindaco Magnacca che, nel pomeriggio, ha ricevuto comunicazione del ritrovamento dal luogotenente Antonello Carnevale, comandante della stazione carabinieri. Era uno dei sei defibrillatori che il Comune di San Salvo ha fatto installare in diversi punti della Città. Ora, dopo le opportune verifiche circa il corretto funzionamento, potrà essere riposizionato nel suo alloggiamento a servizio degli sportivi e di tutti i cittadini.