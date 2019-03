Il 17 marzo 300 atleti a San Salvo per il VI Trofeo Interregionale di Karate.do

Domenica 17 marzo si terrà a San Salvo, nella palestra scolastica di via Verdi, la semifinale del VI Trofeo Interregionale di Karate.do, una gara promozionale interregionale Csen, competizione valida per il Circuito Csen Abruzzo Cup.

L'evento sportivo è organizzato dal Maestro Nicola Di Niro della palestra Karate Shodokan di San Salvo, coadiuvato dalla consorte Maristella Piacentini e dal Maestro Agostino Toppi, responsabile Karate Csen Abruzzo, a cui parteciperanno quasi 300 atleti provenienti dall'Abruzzo, dalle Marche e dal Molise, dai più picccoli (Samurai) fino ai Master under 65 anni.

Le gare prevedono le seguenti prove: palloncino, GT percorso, Kumite a coppie (categorie fanciulli e ragazzi), Kata Individuale, Duo Kata, Kata Karate Integrato, Kumite Individuale, forme.

A tal proposito ha commentato Agostino Toppi, Responsabile Csen Karate Abruzzo: "Il trofeo interregionale è organizzato in modalità circuito con una gara al mese in una località diversa, con finalissima a Chieti il 26 maggio alla palestra del Piano Vincolato. Ad aprile, invece, ci sarà una sosta del trofeo per permettere lo svolgimento della Coppa Italia Csen in Toscana a Montecatini Terme in provincia di Pistoia. Per questa semifinale di San Salvo, colgo l'occasione per ringraziare il Maestro Nicola Di Niro, sua moglie Maristella Piacentini e lo staff della palestra per il fondamentale supporto logistico-materiale, senza il quale sarebbe stato impossibile organizzare l'evento. La nostra, ci tengo a precisare è come di consueto una iniziativa di carattere sociale con la presenza anche di atleti affetti da disabilità".

Di seguito il programma dell'evento:

Ore 8.45: controllo di tutte le categorie;

Ore 9.00: inizio gare per Cat.: Samurai e Bambini (percorso, G.T.Palloncino, Kata individuale);

Ore 10.30 inizio gara per cat.: Fanciulli e Ragazzi (Kata individuale, Duo Kata e Kumite a coppie);

Ore 13.45 inizio gara Esordienti, Cadetti, Juniores, Seniores e Master (Kata individuale e Kumite Individuale);

Ore 15.00 gara di Karate Integrato con fine gara prevista alle ore 19.00.

INFO

Palestra "Karate Shodokan", tel.: 3297119972 - 3209769963