Futsal Vasto: pareggia l’under 19, vittorie per under 17 e under 15

Turno di campionato favorevole per le formazioni giovanili del Futsal Vasto impegnate nei campionati di categoria. Mentre la prima squadra in C1 è stata sconfitta 3-1 dalla vicecapolista Atletico Silvi, le tre squadre giovanili hanno ottenuto risultati positivi, evidenziando ancora l'ottimo lavoro svolto dalla società vastese.

Campionato under 19 | Futsal Vasto - Orione Avezzano 4-4

Bela partita tra due squadre che hanno fatto largo impiego di giovani calciatori. Tra le fila del Futsal Vasto erano in distinta tre under 17, Dario, Saraceni e Coppola, mentre i marsicani avevano ben 9 under 17 a referto. Per due volte la squadra di mister Giacomucci è andata in vantaggio con Argentieri venendo poi ripresa dagli ospiti. Sul finire di primo tempo i biancorossi hanno trovato il gol con Berardino andando al riposo sul 3-2. Nel secondo c'è il nuovo pareggio dell'Avezzano ma, ancora una volta, i biancorossi ritrovano il vantaggio con Berardino. A pochi minuti dal termine c'è di nuovo il gol degli ospiti per il 4-4 finale.

Campionato under 17 élite | Futsal Vasto - Es Chieti 9-2

Buona prova degli under 17 di mister Porfirio contro i pari età teatini. La gara si chiude virtualmente nel primo tempo con i vastesi avanti 6-2. Nella ripresa il Futsal Vasto gestisce senza problemi la gara che si chiude senza affanni sul 9-2. Per il Futsal Vasto ben 5 gol di Grosso, poi la doppietta di Aquilano e una rete a testa di Marino e Popovic.

Campionato under 15 | Futsal Vasto - Es Chieti 4-2

Convicente vittoria dei ragazzi di mister Trapani contro i neroverdi dell'Es Chieti. Nel primo tempo la squadra di casa trova il vantaggio con Settembrini. Poi, però, per una distrazione in fase difensiva, c'è il gol del pareggio neroverde. Nella ripresa la doppietta di Laganella porta il Futsal Vasto sul 3-1. Il Chieti spinge per accorciare le distanze e vi riesce andando sul 3-2. Momento chiave del match quando l'arbitro concede un calcio di rigore agli ospiti che però viene calciato fuori. Negli ultimi minuti, con i teatini alla ricerca del pari, i baby-biancorossi non si fanno intimorire e, con Brettone, segnano il gol del 4-2 con cui si chiude la partita.