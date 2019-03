Erasmus, studenti rumeni, greci e turchi ricevuti in municipio

"Questa mattina in sala consiliare l'amministrazione comunale, rappresentata dagli assessori Anna Bosco, Giuseppe Forte e Gabriele Barisano, ha ricevuto una delegazione di docenti europei impegnati in questi giorni con un progetto Erasmus con l'IC1 Paolucci di Vasto.

"Erano presenti anche i ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Vasto, che hanno illustrato ai docenti stranieri i progetti e le proposte del Ccr di Vasto, la loro idea di partecipazione con le scuole all'attività del Comune e della città".



"Ringraziamo - dice Bosco - le professoresse e l' IC Paolucci per la visita odierna e per l'opportunità di conoscere ed incontrare insegnanti provenienti da Romania, Grecia e Turchia. Quest'ultimi sono rimasti positivamente sorpresi ed ammirati per l'idea di istituire un Consiglio comunale dei giovani, quale strumento di partecipazione ai processi decisionali, di avvicinamento alle istituzioni pubbliche di educazione alla cittadinanza attiva".