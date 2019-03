"Preoccupanti avvallamenti, quali le condizioni della balconata orientale?"

Quali sono le condizioni di sicurezza di via Porta Palazzo e delle vicine piazza del Popolo e via Adriatica, dove si notano evidenti avvallamenti? Lo chiedono in un'interpellanza rivolta al sindaco di Vasto, Francesco Menna, i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Vincenzo Suriani e Francesco Prospero. Nei giorni scorsi, Zonalocale aveva intervistato Mauro Cianci, un residente di via Fonte Ioanna [GUARDA], che sollevava questi interrogativi e raccontava i disagi di coloro che abitano in case e villette sparse sul costone orientale che, dalla zona panoramica della città antica, degrada fino a Vasto Marina.

"Con lo strumento dell’interpellanza - scrivono in una nota - portiamo all’attenzione del Consiglio comunale la problematica relativa alla chiusura di via Porta Palazzo che numerosi disagi sta causando ai residenti di via Trave, di via Cona a Mare, di via Fonte Ioanna e della strada vicinale Tubello che, alcuni giorni fa, anche per il tramite dell’avvocato Francesco Bitritto, hanno sollevato, pubblicamente, tale situazione incresciosa".

“Dal 2 novembre 2018, infatti - ricordano i due rappresentanti di FdI - i cittadini e i turisti che percorrono via Adriatica hanno notato l’indecorosa e insicura recinzione che interessa via Porta Palazzo. Si notano degli avvallamenti sul manto stradale, ma non è dato sapere se vi sia un pericolo di crollo e se lo stesso possa interessare anche via Adriatica. È necessario che l’amministrazione attiva metta in sicurezza la recinzione; chiarisca quali siano le reali condizioni di via Adriatica e di via Porta Palazzo e dica quali siano i provvedimenti che intende adottare per la loro messa in sicurezza; il ripristino della viabilità; presentare in maniera decorosa il nostro belvedere. La stagione primaverile è alle porte, quella estiva è ormai prossima e l’amministrazione comunale, ancora una volta, si appresta a farsi trovare impreparata nel presentare una città curata al cospetto dei vacanzieri".