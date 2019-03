"Nemmeno con un fiore": all’Iis Mattei l’evento per dire no alla violenza sulle donne

“Nemmeno con un fiore”: è il titolo del convegno in programma domani, mercoledì 13 marzo, a partire dalle ore 9, presso l’aula magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei”, in via San Rocco. L’evento, organizzato dall’associazione Emily Abruzzo in collaborazione con l’IIS “Mattei”, vuole essere un modo concreto per sensibilizzare soprattutto i giovani sul tema della violenza sulle donne. Un tema, purtroppo, sempre di stringente attualità, come dimostrano i tanti, troppi, drammatici servizi giornalistici e articoli di cronaca quotidiana.

Si tratta di formare i ragazzi perché fermino questa violenza parlandone, confrontandosi tra loro, facendo sì che le donne non si sentano più sole e non vengano lasciate sole a combattere. Le donne non possono e non devono più subire in silenzio lo sfregio, arrivando a mettere a repentaglio la propria vita.

L’incontro al “Mattei” vuole rappresentare un piccolo passo per modificare una cultura ancora troppo impregnata di violenza e di maschilismo, per sensibilizzare a non stare mai più in silenzio, in qualunque luogo e su qualsiasi situazione, per insegnare a schierarsi per il giusto contro l’indifferenza e il silenzio. Un piccolo passo per educare.

Il convegno si avvarrà del prezioso intervento dello psichiatra e psicoterapeuta Vittorio Cei, che è anche presidente dell’Associazione Italiana della Creatività, e della presidente di Emily Abruzzo, Teresa Maria Di Santo. Non mancheranno toccanti monologhi teatrali a cura dell’attrice Pina Bellano. Ad aprire i lavori saranno il dirigente scolastico del “Mattei”, Nino Fuiano, e Nadia Menna, docente e rappresentante di Emily.

Paola Cerella