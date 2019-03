Via Spataro, il palo spezzato sta per compiere un anno ma nessuno lo rimuove

Il palo della pubblica illuminazione fu spezzato il 14 giugno 2018 [LEGGI], travolto da un albero fatto cadere dal vento e dalla pioggia. Subito dopo, fu rimosso, ma il moncone della parte bassa che spunta dal marciapiede lasciato lì.

E quel tronco metallico è ancora lì, piegato, rappresentando un pericolo per i passanti e per i bambini, considerato che, oltre al bordo tagliente, all'interno si intravedono ancora dei fili elettrici.

Succede in via Spataro a Vasto, a segnalarlo in redazione sono stati alcuni passanti che chiedono un intervento di chi di dovere.