Palazzo d’Avalos, 850 visitatori nel weekend

Esulta l'amministrazione comunale di Vasto per l'affluenza a Palazzo d'Avalos nel weekend, in concomitanza nazionale con la Settimana dei musei: "Successo di pubblico per l'apertura gratuita sabato e domenica scorsi dei Musei Civici di Palazzo d'Avalos, voluta dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto per la settimana dei musei. Nel week end infatti sono state registrate 854 presenze e anche le visite guidate in programma hanno fatto il pienone", afferma una nota del municipio.



"Mentre, dopo la grande mostra su Filippo Palizzi, è in corso la progettazione di nuove esposizioni che saranno inaugurate in primavera e in estate, e una generale risistemazione dei depositi, contemporaneamente l'assessorato continua a mantenere viva l'attenzione sui musei aderendo a iniziative nazionali che intendono favorire la fruizione 'fuori stagione' dei musei.

La politica culturale dell’amministrazione sposa, infatti, gli indirizzi del sistema museale italiano che promuovono la valorizzazione di quelli che vengono definiti 'i beni culturali invisibili', ovvero le opere in deposito, con esposizioni a rotazione, e favoriscono la fruizione 365 giorni l’anno del museo con offerte vantaggiose per gli utenti".

L'iniziativa non resterà isolata: "Incassato dunque il successo della manifestazione, l’amministrazione programmerà un calendario mirato di aperture gratuite nel corso dell’anno, privilegiando i periodi meno turistici.

Continua nel frattempo l’intensa attività didattica con le scuole che ha fatto di Palazzo d’Avalos nel corso degli anni un punto di riferimento per l’educazione museale e la conoscenza della città del museo fuori dal museo”.