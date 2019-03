La San Gabriele pallavolo Vasto batte la Junior Ortona e rafforza il 5° posto in classifica

Vittoria in rimonta per la San Gabriele pallavolo Vasto che, nella sfida contro la Volley Junior Ortona, ribalta lo 0-1 iniziale con un buon 3-1 conquistando tra punti preziosi per accorciare sul 4° posto, occupato proprio dalle ortonesi, ora distante nove punti. La squadra vastese inizia il match in salita perchè, dopo un buon avvio, è la Volley Junior ad imporsi vincendo 25-21. Nel secondo parziale coach Arrizza sfrutta alcuni cambi per avere maggiore incisività in campo e la San Gabriele chiude sul 25-19. Più combattuto il terzo set, giocando punto a punto, e con la buona prova di Dianna Gialloreto, incisiva in difesa, fino a vincere 26-24. Nel'ultimo set Russo e compagne cambiano marcia e si affermano con un convincente 25-19. Quando mancano sette giornate al termine del campionato la San Gabriele può ancora sperare di rimontare lo svantaggio nei confronti dell'Ortona e conquistare così l'accesso ai playoff.

In under 18 la squadra vastese affronterà la Virtus Arabona per determinare chi sarà la vincente del girone C e definire di conseguenza gli accoppiamenti nelle semifinali territoriali. In under 13 successo contro l'Altino per le ragazze di Federica Placidi che così accedono alle fasi finali territoriali.