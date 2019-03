Civeta, siglate le convenzioni con la Regione per innovare gli impianti per 3 milioni di euro

Il consorzio Civeta il 6 marzo scorso ha sottoscritto con la Regione Abruzzo (Servizio Gestione Rifiuti), a Pescara, tre convenzioni per la concessione di risorse stabilite dalla Delibera CIPE n. 55/2016 "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 - Piano Operativo Ambiente", Interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti” per rafforzare le dotazioni impiantistiche di trattamento/recupero e chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani del polo tecnologico di Cupello in località Valle Cena.

A darne notizia è il commissario straordinario Franco Gerardini che aggiunge "Sono stati da subito avviati tutti i necessari adempimenti per bandire le gare d’appalto per la realizzazione dei lavori".

Questi gli interventi finanziati:



1.167.000 euro per IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO: acquisto nuovo trituratore per l’impianto di trattamento meccanico biologico; realizzazione nuova linea di raffinazione del compost di qualità; realizzazione linea automatica di pesatura, confezionamento, insacchettamento e pellettizzazione del compost di qualità; realizzazione linea automatica per cubettatura e pellettizzazione del compost di qualità.

1.500.000 euro per IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO: realizzazione impianto antincendio con sistema di termocamere e videosorveglianza; sistemazione e bitumatura dei piazzali, viabilità interna e rifacimento linee di collettamento acque piovane e fognarie; revamping impianto di cogenerazione e produzione di energia elettrica da biogas di discarica (discariche esaurite); potenziamento della sezione impiantistica di trattamento biologico, insufflazione e stabilizzazione frazioni organiche; sostituzione del vaglio rotante dell’impianto TMB.

312.544 euro per PIATTAFORMA PER IL TRATTAMENTO/RECUPERO IMBALLAGGI: interventi per nuova linea di cernita imballaggi da raccolta differenziata e loro avvio alle filiere CONAI, con riduzione dei costi di gestione.

MOBILITAZIONE CONTRO LA MAXI-DISCARICA - Intanto, sabato 16 marzo è confermato il sit-in di protesta del comitato contro la maxi-discarica della Cupello Ambiente: inizio alle ore 10.