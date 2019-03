Il Lanciano si impone a San Salvo. Vasto Marina e Casalbordino a vele spiegate

Il match si sblocca dopo 8’ con Sardella che sul filo del fuorigioco deposita in rete una respinta di Cialdini su tiro di La Selva. Al 18’ i biancazzurri si fanno vedere in avanti con una combinazione D’Ottavio-Izzi ma il tiro del capitano sansalvese termina alto. Al 27’ tocco di Suero su Quintiliani, per il direttore di gara è rigore. Dal dischetto Quintiliani batte Cialdini. Il Lanciano si porta in avanti e al 33’ realizza il 3-0 con La Selva che raccoglie un cross in area e solo contro Cialdini lo trafigge. Passano tre minuti ed è ancora La Selva che realizza la quarta rete con una spettacolare sforbiciata in area. Allo scadere D’Ottavio lanciato a rete viene atterrato dal portiere ospite, l’arbitro assegna il rigore al San Salvo ma ammonisce solo l’estremo difensore lancianese tra le proteste dei biancazzurri. Dagli undici metri si porta lo stesso D’Ottavio che non sbaglia. Il portiere rossonero è costretto a lasciare il campo in ambulanza a causa di uno scontro di gioco con un suo compagno di squadra. Nella ripresa il San Salvo cerca di guadagnare metri in mezzo al campo ma ancora Sardella con un perfetto diagonale al 57’ realizza il 5-1.

Cinque minuti dopo ci prova ancora La Selva ma Cialdini chiude lo specchio e devia in angolo. Al 64’ buona occasione per il San Salvo con D’Ottavio che entra in area e crossa ma Costantini e Lavacca non riescono a buttarla dentro. I locali non demordono e accorciano le distanze con Costantini che al 68’ lascia partita un bel tiro dal limite sul quale nulla può il portiere ospite. Al 76’ arriva il terzo gol dei locali: Costantini si gira dal limite e lascia partire un missile che tocca la parte interna della traversa e si deposita in rete. Finisce 5-3 in favore del Lanciano ma tanti applausi per il San Salvo che malgrado i tanti giovani ha cercato di tenere testa alla corazzata del campionato.

Sul campo di Vasto Marina la seconda forza del campionato guadagna i tre punti grazie al gol di Cesario su calcio di rigore al 15'st. È questo l'episodio che decide la gara contro l'ostico Raiano consentendo alla formazione di mister Cesario di mantenere inalterate le distanze dalla capolista e dal Casalbordino che lì dietro oggi ha vinto ancora.

I giallorossi di mister Vecchiotti oggi si sono imposti tra le mura amiche contro il Sant'Anna. Al quarto d'ora è Piccolo ad aprire le marcature, gli ospiti sono poi stati raggiunti subito dopo il ritorno in campo nel secondo tempo da Costantini. Decisiva, quindi, la rete di Koffi al 12'st.