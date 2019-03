Corpo senza vita di un 72enne trovato nella sua casa di via Palombari

Il corpo esanime di un uomo di 72 anni è stato rinvenuto stanotte in un'abitazione della parte alta di Vasto.

A chiamare il 115 sono stati i vicini di casa che, non avendo da giorni notizie dell'anziano, hanno lanciato l'allarme attorno alla mezzanotte. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Palombari, una strada che si dirama da via Cardone e attraversa una zona residenziale.

Una volta aperta la porta, gli uomini del Distaccamento di Vasto hanno trovato il corpo e allertato il 118. I medici non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso.