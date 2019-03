Alternanza scuola-lavoro: due incontri con gli studenti organizzati dall’Unitré

"Martedì 12 marzo 2019, alle ore 11.00, presso Auditorium del Polo Liceale Raffaele Mattioli, si terrà un incontro dal titolo Alternanza scuola lavoro: luci e ombre, la scuola e l’azienda rispondono.

Primo di due appuntamenti previsti, l’evento è organizzato dall’Università delle Tre Età di Vasto, in collaborazione con gli istituti di ordine superiore della città". Lo annuncia una nota dell'ufficio stampa dell'Unitré.

"A confrontarsi saranno il professor Nicolangelo D’Adamo e il dottor Graziano Marcovecchio, moderati dalla dottoressa Lea Di Scipio.

A partecipare martedì 12 saranno gli studenti del Polo Liceale Raffaele Mattioli e dell’I.I.S. Enrico Mattei, i docenti, i genitori e i nonni, nonché tutti coloro che sono interessati ad approfondire i temi inerenti i progetti di alternanza scuola – lavoro.

L’obiettivo degli incontri, infatti, è quello di chiarire l’importanza di vivere un’esperienza -all’interno delle aziende del territorio come aiuto all’orientamento e alla crescita personale.

La scuola e l’azienda, pur rimanendo realtà distinte e animate da logiche diverse e peculiari, hanno il dovere di comunicare e creare sinergia non solo per il bene formativo immediato, ma per gli effetti che questo rapporto può generare a lungo termine.

Per queste e altre ragioni, alunni, docenti, famiglie e la cittadinanza tutta sono invitati vivamente a partecipare.

Il prossimo si svolgerà venerdì 22 marzo 2019, ore 11:00 - Auditorium I.T.S.E.T. Filippo Palizzi, Via Conti Ricci, 25 - Vasto - per gli alunni dell’I.T.S.E.T. Filippo Palizzi e dell’I.I.S. Pantini-Pudente".