"Non saremo mai soli. Ciao Linda", al PalaBcc il commosso saluto alla coach Ialacci

"Non saremo mai soli. Ciao Linda", il messaggio che la Generazione Vincente Vasto Basket ha affidato a uno striscione e al logo sulle maglie di tutti gli atleti della scoietà dedicato alla coach Linda Ialacci scomparsa lunedì scorso a 54 anni a causa di un malore.

Commosso e intenso il ricordo di questo pomeriggio al palazzetto dello sport nella partita contro il Teramo a spicchi – conclusasi 70 a 86 per gli ospiti.

Come annunciato in settimana, al Palabcc è stato osservato un minuto di silenzio per le gare in programma oggi. In occasione della partita della prima squadra, poi, i giovani allenati proprio dalla Ialacci sono scesi in campo insieme agli altri atleti. I capitani delle due square, Di Tizio e Galleria, hanno portato un mazzo di fiori.

In aggiornamento