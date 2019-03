Marra passa al Pd. Dal partito la richiesta di un cambio di passo nell’amministrazione

Il consigliere comunale eletto in SI per Vasto, Marco Marra, passa al Partito Democratico del neoeletto segretario nazionale Nicola Zingaretti. L'annuncio è arrivato stamattina nel corso della conferenza stampa indetta dal segretario del partito, Luciano Lapenna. L'ex assessore Marra era iscritto ad Articolo 1 - Mdp, ma da un oltre un anno non ne fa più parte. Prima delle recenti elezioni regionali è entrato polemica con l'assessore all'Ambiente Paola Cianci sulle candidature del territorio.

Riferendosi a questo episodio, Marra ha detto "Non userò questo passaggio come un'arma contro Paola Cianci e non chiederò assessorati". Quello dell'ex Sinistra Italiana potrebbe essere solo il primo di una serie di consiglieri di maggioranza al Pd.

Presente alla conferenza stampa anche il neoeletto all'assemblea nazionale Pd, Fabio Giangiacomo che ha detto: "Chiediamo una fase nuova anche in amministrazione comunale e un rinnovo dei vertici regionali e provinciali ormai superati".

A breve si terranno i congressi anche nei circoli cittadini, l'attuase segretario vastese Lapenna ha annunciato che non si ricandiderà, "Ho rappresentato il partito in una fase di transizione. Il congresso speri porti persone che si assumono la responsabilità di rappresentarlo. L'elezione di Giangiacomo è un grande orgoglio per Vasto che per la prima volta avrà un delegato nazionale".

Dalla conferenza stampa di stamattina, infine, è arrivata anche la richiesta di un cambio di marcia in amministrazione comunale. Questo dovrà attuarsi in tre passaggi fondamentali: nuovo regolamento edilizio territoriale, rinnovo del piano d'assetto naturalistico e regolamento del commercio.