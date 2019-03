Lite in strada a San Salvo Marina, ragazza accoltellata

Una donna di 40 anni è stata accoltellata in piazza Sardegna a San Salvo Marina nel tardo pomeriggio di oggi riportando fortunatamente ferite lievi.

Le notizie in merito sono ancora frammentarie. Da quanto si apprende, tra le 19 e le 20, c'è stata una lite tra la donna e un uomo. Ad avere la peggio è stata lei (C.M., classe 1979), è stata soccorsa dall'ambulanza del 118 e portata al Pronto soccorso di Vasto.

Come confermato dal tenente della Compagnia dei carabinieri di Vasto (intervenuti sul posto), Luca D'Ambrosio, la donna ha riportato ferite lievi superficiali da arma da taglio e non è in pericolo di vita. Al momento le indagini non fanno escludere nulla e la ricostruzione della dinamica è in corso.

In aggiornamento