Per Giovanni una bella sorpresa da calciatori e tifosi della Vastese

Una bella sorpresa. L'hanno fatta giocatori e tifosi della Vastese a Giovanni Trentino, grande tifoso biancorosso attualmente ricoverato all'ospedale di Pescara.

Il gruppo di sportivi è partito oggi pomeriggio da Vasto per andare a trovare l'amico, che si sta curando nella struttura sanitaria del capoluogo adriatico e gli hanno fatto sentire la vicinanza dell'intero mondo sportivo vastese. C'erano i calciatori Nicola Fiore, capitano della Vastese, e Cristian Stivaletta, il direttore generale Andrea Masciangelo, che ha portato gli auguri di pronta guarigione a nome del presidente Franco Bolami e della dirigenza tutta, i rappresentanti della curva D'Avalos di Vasto e della curva sud di Francavilla al Mare.

Giovanni ha ringraziato di cuore, in particolare Raffaele Schiavone, che ha organizzato la sorpresa e che dice: "Per me, Giovanni è come un figlio".