Un programma di prevenzione gratuito per le donne della Pilkington con "Woman Care"

Tutelare il benessere e la salute dei lavoratori, grazie a una campagna di prevenzione che parta direttamente dall’azienda. È questo il cuore del progetto Woman Care promosso in occasione della Giornata Internazionale della Donna 2019 dalla Pilkington Italia e rivolto a tutte le dipendenti, di età pari o superiore a 50 anni, dei siti produttivi di San Salvo e non solo.

Saranno coinvolte circa 50 donne, in un programma di prevenzione gratuito che include visite ed esami specialistici presso centri convenzionati.

Tale progetto rientra tra le iniziative promosse per favorire l’inclusione e la diversità e nasce dalla volontà del management di continuare a sviluppare programmi di conciliazione vita-lavoro, che focalizzino l’attenzione sulla prevenzione sanitaria in un contesto di inclusione di genere.

"L’ambiente lavorativo sta vivendo un cambiamento epocale, con ritmi accelerati per rispondere alla richiesta di competitività sempre maggiore del mercato, che rischia di non consentire all’individuo di prestare la giusta attenzione alla prevenzione – ha sottolineato il presidente Graziano Marcovecchio – Per questo il mondo del lavoro è chiamato, oggi, a promuovere e tutelare la salute e il benessere, partendo dal miglioramento della qualità di vita delle nostre lavoratrici”.

L’iniziativa verrà estesa a tutti i siti Pilkington Italia.