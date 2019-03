L’omaggio dell’Anps alle donne in servizio al Commissariato di Vasto

Anche quest'anno, in occasione della Giornata internazionale della donna, la sezione di Vasto dell'Anps (Associazione nazionale polizia di Stato) ha voluto rendere omaggio alle donne in servizio presso il Commissariato di Vasto. I soci, guidati dal presidente Matteo Marzella, hanno preparato i tradizionali ramoscelli di mimosa che, questa mattina, hanno consegnato alle donne in servizio negli uffici di via Bachelet.

Il presidente Marzella ha ringraziato il commissario capo Fabio Capaldo per aver accolto, anche quest'anno, l'iniziativa dell'associazione che, nel corso dell'anno, è promotrice di attività rivolte all'ambito sociale. Il dirigente del Commissariato ha poi rivolto il suo pensiero di gratitudine a tutte le donne che contribuiscono in maniera preziosa nel portare avanti l'attività degli uffici. "È un semplice gesto - ha concluso Marzella - che, da ex colleghi, abbiamo il piacere di fare ogni anno per dire il nostro grazie a tutte le donne della polizia che, ogni giorno, lavorano al servizio della comunità".