"Non saremo mai soli": sulle canotte della Vasto Basket il ricordo di Linda Ialacci

Domenica 10 marzo la Vasto Basket tornerà in campo al PalaBCC per la seconda partita della fase a orologio della serie C silver e lo farà con il cuore triste per la prematura scomparsa di Linda Ialacci, allenatrice del settore giovanile [LEGGI]. La società biancorossa ha ideato una iniziativa per rendere omaggio a coach Linda con un'iniziativa speciale. Sulle canotte da gioco, infatti, comparira la scritta "Non saremo mai soli. Ciao Linda". Un dolce pensiero per una persona specialche che accompagnerà i giocatori su tutti i campi fino al termine della stagione.

"Da domenica scenderemo in campo con la consapevolezza che... non saremo mai soli". Prima del match con il Teramo a Spicchi sarà osservato un minuto di raccoglimento in cui, con i giocatori, "scenderanno in campo le giovani leve guidate fino alla scorsa settimana dalla nostra coach prematuramente scomparsa.

Al termine dello stesso verrà lasciato esposto al PalaBCC uno striscione in sua memoria", spiega la Vasto Basket.