Per l’8 marzo la scrittrice Ludovica Schember all’Istituto Rossetti

Venerdì 8 marzo, in occasione della “Giornata internazionale della Donna 2019”, nell’Aula “L. Umile” dell’Istituto Comprensivo “G. Rossetti” di Vasto diretto dalla prof.ssa Maria Pia Di Carlo, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, la dott. ssa Ludovica Schember, scrittrice ed autrice del romanzo “22,5 grammi di surrogato (di cioccolato)” terrà una “Lezione per sensibilizzare gli adolescenti al rispetto della figura femminile”.

L’incontro, organizzato dal Lions Club Vasto Host e dal suo Presidente, Gabriele D’Ugo, nell’ambito dei service rivolti al mondo dei giovani e degli adolescenti, programmati per questo anno sociale e realizzati in collaborazione con le Scuole ed Istituti scolastici di Vasto sarà rivolto a tutte le otto classi terze della Scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto “G. Rossetti” che si alterneranno in due turni.

L’incontro prevede anche l’intervento del Dott. Luigi Gileno, psicologo dell’età evolutiva e socio del Club Vasto Host, che ha favorito la realizzazione di questo evento formativo, che dialogherà con la scrittrice.

Raffaele Anniballe