"Il vizio della memoria": l’ex magistrato Gherardo Colombo a Vasto

Sarà l'ex magistrato Gherardo Colombo il protagonista del convegno dal titolo "Il vizio della memoria" organizzato dall'A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati) di Vasto il 15 marzo alle 16.30 al Teatro Rossetti.

"L'evento - spiega la presidente dell'Aiga Vasto, Catherine Cirese -, realizzato in collaborazione con ANCI Abruzzo, ANCI Giovani Abruzzo, Comune di Vasto e COA di Vasto - si svilupperà in un'intervista che il dottor Bruno Giangiacomo, Presidente del Tribunale di Vasto, farà al dott. Gherardo Colombo, già componente del pool Mani Pulite, sulle grandi inchieste giudiziarie degli anni 80 e 90 in Italia, con uno sguardo all'attualità".

Ad aprire il convegno saranno i saluti del sindaco Francesco Menna, del presidente dell'ordine degli avvocati Vittorio Melone, della presidente di Aiga Vasto, Catherine Cirese e di Giovanni Paolo Rosato, presidente di Anci Giovani Abruzzo.

Gherardo Colombo, intervistato da Bruno Giangiacomo, ripercorrerà poi le tappe fondamentali della sua attività professionale e delle numerose inchieste a cui ha preso parte e che sono trattate anche nel suo libro "Il vizio della memoria".