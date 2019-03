Polizia e carabinieri sedano violento litigio in corso Mazzini

Quattro pattuglie - due di polizia, altrettante di carabinieri - sono intervenute oggi pomeriggio per sedare un violento litigio in corso Mazzini.

In base alle prime, sommarie informazioni, l'alterco sarebbe iniziato all'interno di un palazzo della zona, per poi proseguire per strada, attorno alle 17.30, davanti agli occhi increduli di automobilisti e passanti impauriti. Subito è partita la telefonata alle forze dell'ordine.

Sul posto una volante del Commissariato, poi i rinforzi: altre tre pattuglie, due dei carabinieri e una della polizia. In corso Mazzini è giunta anche un'ambulanza del 118.

I litiganti, di nazionalità nigeriana, sono stati identificati. Gli investigatori stanno valutando eventuali provvedimenti.