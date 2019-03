Incidente su piattaforma, ritrovato a 70 metri di profondità il corpo dell’operaio di San Salvo

Ore 14.45 - È stato ritrovato a circa 70 metri di profondità il corpo senza vita dell'operaio di San Salvo rimasto coinvolto nell'incidente sulla piattaforma Eni al largo di Ancona.

Egidio Benedetto, gruista, si trovava nella cabina quando si è verificato un cedimento strutturale. Il pesante macchinario è caduto su un'imbarcazione addetta al rifornimento per poi inabissarsi. Il corpo è stato indivuato dal nucleo sommozzatori di Roseto; ora si attende il recupero.

OPERAIO DI 63 ANNI - È del Vastese l'operaio di 63 anni disperso nel grave incidente avvenuto al largo di Ancona su una piattaforma Eni. Secondo la ricostruzione de Il Resto del Carlino [LEGGI] si tratterebbe di un uomo di San Salvo, Egidio Benedetto, che secondo le prime ricostruzioni stava manovrando la gru "che stava imbarcando un bombolone di azoto e che si è staccata dalla struttura, assieme alla cabina di comando, finendo in mare".

L'incidente si è verificato poco prima delle 8 di stamattina.

Da ore vanno avanti le ricerche dei sommozzatori di Roseto. Nell'incidente sono lievemente rimaste ferite altre due persone che non sono in pericolo di vita.

LA PRIMA NOTIZIA - Due feriti ed un disperso. È il bilancio dell'incidente che è avvenuto stamattina sulla piattaforma Barbara F, a circa 60 km al largo di Ancona. Lo rende noto l'Eni in una nota.

Secondo le prime ricostruzioni – è scritto nel comunicato della società – la gru che stava effettuando delle operazioni di carico si sarebbe staccata dalla struttura finendo in mare. Nella caduta, la gru ha colpito il supply vessel ferendo due persone a bordo dell'imbarcazione. Al momento, l'operatore dalla gru caduta in acqua risulta disperso. Sono in corso le operazioni di soccorso".

In aggiornamento