Imparare a suonare uno strumento con la scuola di musica di Tina Marrollo

"La musica fa bene al cuore e all’anima, la musica aiuta a creare, la musica è vita".

Imparare a suonare uno strumento aiuta a sviluppare la mente, la creatività, l’umore e a tenersi sempre giovani. Tina Marrollo, da quarant’anni, tiene lezioni di musica per allievi dai 5 anni in su, sia nella sede di Scerni, in via IV Novembre 29, che a domicilio.

Le sue lezioni di strumento seguono un sistema di insegnamento che porta avanti la teoria e la parte pratica di pari passo sin dalla prima lezione. Con Tina Marrollo è possibile imparare tastiera, organo, pianoforte, fisarmonica, organetto, chitarra, basso, violino, batteria e canto oltre alla musica d’insieme. Tina Marrollo è anche il riferimento del gruppo Dronefly, che propone musica dal vivo, sia d’ascolto che per il ballo, per eventi come feste e cerimonie.

I giorni e gli orari delle lezioni saranno concordati con l’insegnante Tina Marrollo.

Per informazioni

Contattare il numero 346.3529558 o scrivere a donmarro2@gmail.com