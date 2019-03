Scoppia una bombola nel carcere di Vasto, un ferito

Un uomo è rimasto ustionato dallo scoppio di una bombola di gas all'interno del carcere di Vasto.

Il detenuto ferito è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

L'esplosione è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi nel penitenziario di contrada Torre Sinello. "L'intervento è in corso", spuegavano alle 14.30 gli addetti della centrale operativa del 118 di Chieti. "Ci troviamo sul posto per i primi soccorsi e per decidere se trasferire il paziente al Centro grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli".

Intanto, sulla pista di viale Paul Harris, era atterrata l'eliambulanza del 118, pronta al decollo per l'eventuale trasferimento nell'ospedale specializzato partenopeo. Poi i sanitari hanno deciso di ricoverare l'uomo all'ospedale di Vasto.

In aggiornamento