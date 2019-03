Ladri anche a Fresagrandinaria: rubata una lavatrice

Un furto e un altro colpo tentato, ma andato a vuoto. Il bilancio di sabato scorso non sembra fermarsi a Lentella dove nel tardo pomeriggio due ladri erano entrati in un'abitazione portando via un bottino modesto [LEGGI].

Poco prima pare che un altro tentativo sia fallito in un'altra abitazione della vicina Fresagrandinaria non lontano dalla strada che dal paese scende alla Statale "Trignina". La proprietaria dell'appartamento ha trovato le stanze messe a soqquadro e ha avvertito i carabinieri, ma pare che i malviventi non abbiano portato via niente. Anche in questo caso i ladri sarebbero entrati da una finestra.

Sempre nel piccolo comune del Medio Vastese, come conferma il sindaco Giovanni Di Stefano, è stata rubata una lavatrice dall'abitazione di un anziano nel centro del paese; nonostante non sia cosa semplice trasportare una lavatrice, pare che tra i residenti della zona nessuno si sia accorto di nulla al momento del furto.

Non è escluso che questa scia di furti sia riconducibile a una stessa mano.