Da Curves Vasto con lâ€™iscrizione in palestra si sostiene lâ€™Airc

Inziativa speciale della palestra al femminile Curves Vasto in occasione della Festa della donna.

Dal 4 all'8 marzo sarà possibile iscriversi in palestra versando un'offerta minima di 10 euro che verrà interamente devoluta all'Airc, Associazione italiana per la Ricerca sul Cancro.

L'iscrizione effettuata con questa modalità avrà validità per sempre.

(Le iscritte dovranno poi versare solo la quota per gli abbonamenti dei corsi prescelti)

Vi aspettiamo in palestra per fare della sana attività fisica e per sostenere l'Airc!

