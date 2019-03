Un anno raccontato in versi: ecco La Štorie di Carnevale 2019 di Fernando D’Annunzio

Anche quest'anno il poeta vastese Fernando D'Annunzio ha scritto La Štorie di Carnevale, canto della tradizione popolare che affonda le radici nel tempo e che, da 25 anni, porta la sua firma. Ad intonarlo le voci dei cantori del Circolo socio-culturale Sant'Antonio abate che, oggi, saranno in giro per la città in occasione dei festeggiamenti del Carnevale.

Vi proponiamo il canto de La Štorie, magari da ascoltare leggendo il testo [CLICCA QUI] per comprenderne in versi scritti in dialetto.