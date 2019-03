Pareggiano Bacigalupo Vasto Marina e Casalbordino, San Salvo sconfitto allo scadere

Nel girone B di Promozione continua la marcia solitaria del Lanciano che comanda la classifica a +10 dalla Bacigalupo Vasto Marina che conserva i 13 punti di vantaggio sul Casalbordino.

La squadra di mister Cesario oggi ha pareggiato 2-2 con la Val di Sangro, conservando il suo consistente vantaggio sull'inseguitrice Casalbordino. I gol sono arrivati tutti nella ripresa. Ad aprire le marcature è stato Michele Cesario su calcio di rigore al 28'. Poi il pareggio di Torres e, al 40', di nuovo il vantaggio vastese con Marino. Al 90' è però arrivato il pareggio della Val di Sangro.



Il Casalbordino di mister Vecchiotti è riusciti ad acciuffare il pareggio in casa del Villa 2015 con una rete di Palumbo al 45' della ripresa, dopo essere andati in svantaggio al quarto d'ora del secondo tempo. Nel recupero a salvare il Casalbordino ci ha pensato il portiere Opara che ha neutralizzato un calcio di rigore.

Niente da fare per il San Salvo nella trasferta di Casoli. Nel primo tempo i biancazzurri hanno avuto diverse occasioni da gol che però non sono riusciti a concretizzare. Ma, quando la partita si stava avviando verso una conclusione in parità, ecco che è arrivato il calcio di rigore concesso al 90' alla Casolana. Dal dischetto Capuzzi non ha sbagliato regalando ai suoi la vittoria.

La 27ª giornata

Bucchianico - Fossacesia 0-2

Casolana - San Salvo 1-0

Lanciano - Fater Angelini 6-1

Raiano - Ortona 3-1

River Chieti - Passo Cordone 2-1

Sant’Anna - Piazzano 0-1

Scafa Cast - Ovidiana Sulmona 2-1

Val di Sangro - Bacigalupo Vasto Marina 2-2

Villa 2015 - Casalbordino 1-1

La classifica: 72 Lanciano; 62 Bacigalupo Vasto Marina; 49 Casalbordino; 42 Ortona; 41 River Chieti; 40 San Salvo, Scafa Cast; 37 Villa 2015; 34 Fater Angelini Abruzzo; 32 Fossacesia, Raiano; 30 Val di Sangro; 28 Piazzano, Casolana; 24 Ovidiana Sulmona, Passo Cordone, Sant’Anna.