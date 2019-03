Il Futsal Vasto cade in casa dellâ€™Antonio Padovani

Sabato amaro per il Futsal Vasto che perde 8-5 a Pratola Peligna contro l'Antonio Padovani. Una partita stregata per i biancorossi che, dopo essere passati in vantaggio con Della Morte, hanno subito il pareggio e poi il gol del sorpasso. Mileno ha riportato la situazione in parità siglando il 2-2. Poco prima dello scadere, però, la squadra di casa è tornata in vantaggio per il 3-2 con cui si è andati negli spogliatoi.

Nella ripresa mister Rossi è stato costretto a rinunciare a Colombaro, out dopo una botta al piede, e con Mileno che ha stretto i denti per giocare pur con un fastidio muscolare. L'Antonio Padovani ha trovato due gol per il 5-2 e il Futsal Vasto, nonostante una buona reazione, non è riuscito a ridurre lo svantaggio.

E così i padroni di casa hanno segnato anche il 6-2 prima che i biancorossi, sfruttando il portiere di movimento, accorciassero con Mileno sul 6-3 a poco più di dieci dalla fine. Porretti ha segnato il 6-4 e Di Pardo ha parato un tiro libero, concesso agli avversari per il raggiungimento del bonus di falli tenendo così a galla i vastesi. Poi, però, sono arrivati altri due gol dell'Antonio Padovani, per l'8-4 e a nulla più sono valsi il gol di Mileno (8-5) e un'altra parata di Di Pardo su tiro libero. Il Futsal Vasto perde in quella che poteva essere una buona occasione per conquistare punti salvezza e ora dovrà prepararsi per la sfida di sabato prossimo quando al PalaSalesiani arriverà il Silvi secondo in classifica.

La 22ª giornata

Antonio Padovani - Futsal Vasto 8-5

Atl.Sambuceto - Es Chieti 10-1

Atl. Silvi - Hatria Team 6-3

Fere Time Aq - Sport Center c5 4-3

Magnificat - Area Aq 4-1

Orione Avezzano - Lisciani Teramo 3-1

riposa - Montesilvano

La classifica: 52 Atl.Sambuceto; 49 Atl.Silvi; 46 Free Time Aq; 38 Sport Center; 33 Antonio Padovani; 29 Orione Avezzano; 23 Futsal Vasto; 21 Hatria Team; 20 Lisciani Teramo; 18 Magnificat; 15 Area Aq; 15 Montesilvano.