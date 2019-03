Da Farmacia Savelli le ricette della chef Sabrina Marrollo per una colazione sana e gustosa

La Farmacia Savelli di Vasto ha aperto le sue porte… alla cucina. Un pomeriggio diverso dal solito per scoprire le gustose - ma soprattutto sane - ricette della chef Sabrina Marrollo. Quello di venerdì 1 marzo è stato il primo di una serie di appuntamenti che, nel corso del 2019, permetteranno di avvicinarsi ad una cucina sana con i consigli dello staff della farmacia, guidato dalla dottoressa Bianca Maria Taverniti, responsabile del settore alimentazione, e le preparazioni della chef Marrollo. Come prima tappa di questo viaggio non si poteva che iniziare dalla colazione con quattro ricette originali come i pancake d’avena, i biscotti con grano saraceno, il cous cous dolce e i muffin al cocco. Le dimostrazioni pratiche di preparazione delle ricette sono state accompagnate dalle spiegazioni della dottoressa Silvia Stefano che ha illustrato proprietà nutritive degli ingredienti utilizzati e consigliato i giusti abbinamenti di elementi per una colazione nutriente e sana.

"Da anni ci occupiamo di alimentazione - ha spiegato la dottoressa Taverniti - e di consigli su una sana e giusta alimentazione. Nei consigli che diamo ai nostri clienti c’è quello di stabilire l’importanza della prima colazione. Con questo appuntamento abbiamo voluto mettere in pratica come si può realizzare una colazione sana e gustosa e, soprattutto, in poco tempo. Grazie ad un po’ di fantasia, utilizzando farine integrali, farine alternative alla 00, si possono realizzare dei dolci buonissimi. Ci è sembrato questo il modo migliore per rendere consapevoli le persone dell’importanza della colazione e di come sia facile realizzarla”.

Nel corso dell’appuntamento, tra una preparazione e l’altra, sono state anche smascherate false credenze - soprattutto relative alle farine e agli zuccheri - e illustrato l’utilizzo di farine particolari, ognuna con una diversa qualità. “L’educazione alimentare è un nostro grande impegno che vogliamo diffondere in città - sottolinea la dottoressa Taverniti -. Quest’anno, ad esempio, ci stiamo occupando di un corso di alimentazione consapevole all’Università delle Tre Età.

La farmacia ci è sembrata il luogo ideale per questo show cooking realizzato con l’appoggio della chef Sabrina Marrollo, un vulcano di idee nel realizzare ricette alternative a quelle tradizionali ma altrettanto gustose e, soprattutto, semplici". Il prossimo appuntamento sarà "La salute nel piatto - L’importanza dei chicchi nella nostra alimentazione".

