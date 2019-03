Cappa: "Spiagge sicure anche a Vasto, occasione per combattere lâ€™abusivismo e assumere vigili"

"Si tratta di una occasione per attingere risorse necessarie a combattere l'abusivismo commerciale".

Alessandra Cappa, consigliera comunale della Lega, annuncia che "l'iniziativa Spiagge sicure, voluta dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, quest'anno toccherà anche il nostro comune".

"Si tratta di una occasione unica per attingere a risorse necessarie a combattere l'abusivismo commerciale e, dunque - sottolinea l'esponente del Carroccio - favorire gli imprenditori locali, che darà anche la possibilità di assumere agenti di polizia locale per coprire gli straordinari e per acquistare mezzi e attrezzature utili a reprimere il dannoso fenomeno dell'abusivismo".