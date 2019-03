Vasto Basket, ecco Ianuale: "Squadra ben organizzata. Con il gruppo c’è già un buon feeling"

La Ge.Vi. Vasto Basket, dopo un cammino fatto di 18 vittorie in altrettante partite, non vuole lasciare nulla al caso nella corsa verso la promozione in serie C gold. E così, nella settimana che precede l'inizio della fase a orologio, in cui verranno definite le posizioni della griglia playoff, ha rinforzato il suo roster. È stato presentato ieri al PalaBCC Gian Marco Ianuale, classe '96 da 200 centimetri, che aggiunge fisico e qualità all'organico biancorosso. A presentarlo c'erano il presidente Giancarlo Spadaccini, il vice presidente Pierpaolo Andreoni, il direttore sportivo Luigi Cicchini e coach Giovanni Gesmundo.

Ianuale, che ha maturato una buona esperienza sui campi della B, arriva a Vasto da Brindisi ed è pronto per raccogliere questa nuova sfida. Con pochi allenamenti ha già trovato un buon feeling con un gruppo che della sua compattezza ha fatto la sua arma vincente e che vuole continuare a marciare spedito verso l'obiettivo finale.

Il suo innesto, in questa fase della stagione, è proprio per blindare il roster, dopo l'infortunio di Andrea Marino, la dirigenza ha scelto di cogliere la possibilità di tesserare Ianuale così da allungare le rotazioni. "Siamo contenti di avere Gian Marco qui a Vasto - ha detto il presidente Spadaccini - perchè, oltre ad essere un ottimo giocatore, è anche un bravo ragazzo e per noi questa caratteristica è importante".

Gesmundo e Cicchini hanno sottolineato la grande fiducia in un gruppo che "sta facendo cose straordinarie, non solo per i risultati ma per il grande lavoro fatto da agosto ad oggi. Ora, con l'innesto di Ianuale, potremo alzare ancora di più il livello delle nostre prestazioni in un momento in cui si giocheranno tante partite ravvicinate". Si inizia sabato, alle 18, con la sfida in casa del Chieti.