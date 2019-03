M’illumino di meno, a Casalbordino spente le luci della torre civica

Anche il Comune di Casalbordino ha aderito a M'illumino di meno, giornata nazionale per il risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili, ideata da Caterpillar, programma di Radio 2, 15 anni fa.

In serata l'amministrazione comunale ha spento le luci della torre civica in piazza Umberto I, unendosi idealmente alle centinaia di iniziative organizzate in Italia per questa occasione.

Quest'anno la campagna è stata dedicata all'economia circolare. "L'invito agli italiani è riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, allontanare "il fine vita" delle cose. Le risorse finiscono, è il messaggio della Giornata, ma tutto si rigenera: bottiglie dell'acqua minerale che diventano maglioni, carta dei giornali che ritorna carta dei giornali, una cornetta del telefono diventa una lampada, fanghi che diventano biogas".